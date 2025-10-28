عضو شورا و رئیس کمیسیون فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شورای شهر کرج با اشاره به اهمیت و ضرورت بازآفرینی شناسنامه فرهنگی کرج گفت: الگوی درست هویتی کرج وابسته به نظر نخبگانی قومیت‌های مختلف است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، حسین سعیدی سیرایی با حضور در شبکه سیمای البرز برنامه نگاه مردم گفت: تدوین و تبیین سند هویتی شهر کرج یک ضرورت فرهنگی است، بیش از ۱۲۰ سال است که شهر کرج از دانشکده کشاورزی بهره‌مند است و اگر پهنای آن را از لحاظ جغرافیایی در نظر بگیریم، شاهد هویت عظیم تاریخی است.

وی در برنامه نگاه مردم عنوان کرد: اولین خشت دست ساز دنیا در تپه ازبکی در استان البرز است. آق تپه مهرشهر بیش از ۳ هزار سال قدمت دارد. همچنین در کلاک و آسارا شاهد آثار چندهزار ساله هستیم.

سعیدی با اشاره به اهمیت ضرورت نگاه نخبگانی در تقسیم بندی جغرافیایی شهر کرج در شبکه سیمای البرز عنوان کرد: در بحث جغرافیای سیاسی محمدشهر، منطقه سرحدآباد و فردیس از شهر کرج جدا شده و نخبگانی نبوده است. بخشی از پیشرفت شهر کرج وابسته به مهاجرت‌ها است که قومیت‌های مختلف را ایجاد کرده است.

وی توضیح داد: نگاه مدیریت نخبگانی در این خصوص اهمیت ویژه‌ای دارد؛ از آن حیث که قومیت‌های مختلف نسبت به این هویت اعلام موضع کند. رسانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها برای گفتمان هویتی شهر کرج است.

وی با اشاره به اهمیت نام گذاری روزی به نام کرج در تقوم ملی بیان کرد: ۲۰ مهر به عنوان روز کرج نام گذاری شد، روزی که به عنوان روز حافظ نیز نام گذاری شده است. به نوبه خود این تقویم بخشی از شناسنامه هویتی مردم کرج است.

عضو شورای اسلامی شهر کرج توضیح داد: یکی از برنامه ریزی‌ها ورزش محلات بود که طی آن بازخورد‌ها و استقبال خوبی رقم خورد و رضایت شهروندان را به همراه داشت. تداوم مدیریت یکی از شاخص‌هایی است که براساس آن اقدام‌ها و برنامه‌های هدفمند را شاهد هستیم.

استفاده از فرهنگسرا‌ها بخش دیگری از سوال مجری برنامه نگاه مردم بود که سعیدی در این خصوص توضیح داد: فرهنگسرا‌ها برای اهدافی که ساخته شد و نقطه مطلوب هزینه نشد. جا دارد با همراهی رسانه و مردم شاهد برپایی برنامه‌های موثر متناسب با نیاز مردم باشیم.