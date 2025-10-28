به مناسبت میلاد حضرت زینب (سلام‌الله‌علیها) و گرامیداشت روز پرستار، از پرستاران شهر‌های همدان و ملایر به همت کانون‌های خدمت رضوی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان همدان گفت: خادمیاران کانون‌های خدمت رضوی با حضور در بیمارستان بعثت همدان و امام حسین ملایر، از نقش ایثارگرانه پرستاران در ارتقای سلامت جامعه و خدمت‌رسانی بی‌وقفه به بیماران تجلیل به عمل آوردند.

سید حسین خوانساری افزود: این روز بهانه‌ای است با احترام و افتخار، سر تعظیم در برابر این قهرمانان بی‌ادعا فرود می‌آورند؛ زن و مردانی که بدون هیاهو، با دست‌های مهربان و دل‌های بزرگ، یک ملت را درمان می‌کنند و چراغ امید را زنده نگه می‌دارند.