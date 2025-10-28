سواد رسانه و هوش مصنوعی به معنای تجزیه، تحلیل و نقد آگاهانه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، دبیر علمی همایش ملی سواد رسانه و هوش مصنوعی با اشاره به اهمیت ۱۲ مهارت اصلی به عنوان ملاک تعریف سواد از طرف سازمان جهانی یونسکو گفت: سواد رِسانه و هوش مصنوعی به معنای تجزیه، تحلیل و نقد آگاهانه است.

حامد توکل با حضور در صدا و سیمای البرز، برنامه امروز البرز گفت: سازمان جهانی یونسکو تعریفی از سواد ارائه کرده است، که با سواد کسی تلقی می‌شود که ۱۲ نوع سواد و مهارت داشته باشد که افراد باید نسبت به آن مطلع و تخصص داشته باشند؛ رسانه به معنای رساندن پیام است رسانه یعنی کسی که بخواهد بداند، بتواند که پیام‌های رسانه را تجزیه، تحلیل و نقد کند.

وی با اشاره به اهمیت نام گذاری هفته جهانی سواد رسانه‌ای در برنامه سیمای البرز بیان کرد: شعار محوری امسال هفته سواد رسانه‌ای «هوش انسان فراتر از هوش مصنوعی است». بسیاری از افراد مبهوت هوش مصنوعی شده‌اند. این هوش مصنوعی مولد را انسانی هدایت می‌کند.

توکل در برنامه زنده امروز البرز تصریح کرد: پژوهشی انجام شد که براساس آن سواد رسانه‌ای افراد را سنجید و پایین بودن آن را تأکید کرد. به همین منظور نهاد‌های علمی به تکاپو افتادند تا این میزان سواد را ارتقاء دهند.

وی با حضور در شبکه سیمای البرز بیان کرد: انجمن سواد رسانه‌ای ایران چندسالی است که با جدیت فعالیت می‌کند و امسال البرز، متولی رویداد کشوری است. این نشست تخصصی برپا می‌شود و دستگاه‌هایی که در این دوره آموزش دیده‌اند و کار کردند مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

دبیر علمی همایش سواد رسانه و هوش مصنوعی به مجری سیمای البرز خاطرنشان کرد: رویداد همایش سواد رسانه و هوش مصنوعی آغازگر یک راه است تا در مسیر خود شاهد پویایی و تحول جدی برای غنابخشی و آگاهی بخشی رسانه‌ای باشیم.