امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » سیاسی

کالابرگ الکترونیک زیر ذره بین مجلس

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۶- ۱۵:۳۳
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
روایت شکار هرمس ۹۰۰ به دست سرباز پدافند
روایت شکار هرمس ۹۰۰ به دست سرباز پدافند
۱۴۰۴-۰۸-۰۳
دستگیری اراذل و اوباش جنوب تهران
دستگیری اراذل و اوباش جنوب تهران
۱۴۰۴-۰۸-۰۳
آغاز فرآیند تعیین قیمت دارایی‌های بانک آینده
آغاز فرآیند تعیین قیمت دارایی‌های بانک آینده
۱۴۰۴-۰۸-۰۴
جبران دو دهه ضرر یک بانک
جبران دو دهه ضرر یک بانک
۱۴۰۴-۰۸-۰۳
خبرهای مرتبط

صحن علنی مجلس شورای اسلامی / ۶ آبان ۱۴۰۴

حمایت مجلس از تولید و صنعت با تمرکز بر تأمین مالی

سازوکار پیچیده و بوروکراسی، مانع توزیع کامل کالا‌های اساسی

دولت و مجلس برای تامین امنیت غذایی به میدان بیایند

برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان مجلس ، کالابرگ الکترونیک
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 