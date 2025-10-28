دبیر اجرایی رقابت‌های اینترنت اشیا المپیک فناوری ۲۰۲۵ در دومین روز این رقابت‌ها گفت: در این مرحله ۱۴ چالش جدید برای تیم‌های شرکت‌کننده در نظر گرفته شد که ۷ چالش در حوزه صنایع و کشاورزی، ۴ چالش در بخش امنیت سایبری اینترنت اشیا و ۳ چالش نیز در حوزه تینگز (thinkgs) ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شیوا محمدی، دبیر اجرایی رقابت‌های اینترنت اشیا المپیک فناوری ۲۰۲۵ با اشاره به یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز گفت: ارسال داده بر بستر شبکه GPRS به دلیل پهنای باند بسیار پایین از سخت‌ترین مراحل رقابت است. تیم‌ها باید بتوانند حجم بالایی از داده را (نمونه‌برداری در حد ۱۰۰ سمپل بر ثانیه) از طریق این شبکه انتقال دهند. این موضوع در صنایع بزرگ با تعداد سنسورهای بالا بسیار کاربردی و چالش‌برانگیز است.

محمدی همچنین درباره دومین چالش کلیدی بیان کرد: در مزرعه‌ها یا کارخانه‌های هوشمند این احتمال وجود دارد که کدهای ناشناس وارد شبکه شوند و با ایجاد جمر (gamer)، بسته‌های اطلاعاتی ارسال‌شده از سنسورها را از بین ببرند. شرکت‌کنندگان باید بتوانند در شبکه Lora ارائه‌شده اسکن دقیق انجام داده و حضور جمر را شناسایی کنند.

او افزود: در مرحله بعد تیم‌ها باید حتی با وجود جمر و ایجاد اختلال در محیط ارتباطی انتقال داده را بدون مشکل ادامه دهند و کنترل مزرعه یا کارخانه را حفظ کنند. ارائه راهکارهای مقاوم در برابر اختلال بخش مهمی از ارزیابی تیم‌هاست.

در این دوره از مسابقات اینترنت اشیا پس از برگزاری مرحله مقدماتی ۱۳ تیم موفق به راهیابی به مرحله نهایی شدند و اکنون در حال رقابت برای کسب مقام‌های برتر هستند.