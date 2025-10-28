پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور اقتصادی امور اقتصادی استان: ۳۶ درصد تسهیلات اشتغالزایی نهادهای حمایتی یزد در سال ۱۴۰۳ به ساخت نیروگاههای خورشیدی اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد دهقان منشادی گفت: در سال ۱۴۰۳ از منابع قرض الحسنه تبصره ۲ قانون بودجه، به ۲۷۶۷ متقاضی برای مشارکت در احداث نیروگاههای خورشیدی تسهیلات پرداخت شد. به نحوی که از منابع جزء ۳ این تبصره، هزار و ۷۴۷ طرح به ارزش ۲ هزار و ۸۲۸ میلیارد ریال و از محل اعتبارات جزء ۴ تبصره ۲ نیز هزار و ۲۰ طرح به ارزش هزار و ۵۲۵ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند.
دهقان منشادی افزود: تسهیلات در رسته انرژی خورشیدی به صورت خرد برای احداث نیروگاه پشت بام منازل، چاههای کشاورزی جهت احداث پنل خورشیدی و به صورت تجمیعی برای دریافت زمین از دولت و احداث نیروگاه به متقاضیان اختصاص یافته است.
وی تصریح کرد: از جمله طرحهای تجمیعی که از منابع تبصره ۲ احداث شده است میتوان به نیروگاههای ۳ مگاواتی چاهک در شهرستان خاتم، ۲ مگاواتی در روستای بداف مهردشت ابرکوه و ۱/۲ مگاواتی در روستای قاسم آباد مروست اشاره کرد.
مدیرکل امور اقتصادی استان ادامه داد: متقاضیان این طرحها طبق قرارداد با شرکت ساتبا از منافع فروش برق تولید نیروگاه بهرهمند میشوند و طبق برنامه ریزی صورت گرفته، امید است ۵۰ درصد از منابع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز به ساخت نیروگاههای خورشیدی اختصاص یابد.