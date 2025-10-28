به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این سازمان که پیش از این طی دو مرحله برنامه دیدار‌های هفته‌های اول تا سوم و هفته‌های چهارم تا هشتم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور را نهایی و اعلام کرده بود، برنامه دیدار‌های هفته دهم را هم اعلام کرد.

دیدار‌های هفته نهم لیگ برتر بسکتبال پنجشنبه ۱۵ آبان برگزار می‌شود. در این هفته از رقابت‌ها دیدار تیم‌های پترونوین و شهرداری گرگان به میزبانی ماهشهری‌ها به دلیل حضور شهرداری گرگان در رقابت‌های سوپر لیگ غرب آسیا برگزار نخواهد شد.

بدین ترتیب نیمه آبان ۵ دیدار از هفته نهم لیگ برتر بسکتبال برگزار می‌شود و زمان دیدار تیم‌های پترونوین ماهشهر و شهرداری گرگان هم متعاقبا اعلام خواهد شد.

بعد از برگزاری دیدار‌های هفته نهم لیگ برتر بسکتبال، این رقابت‌ها به دلیل آماده سازی ملی پوشان تیم‌های ۵ نفره و ۳ نفره برای حضور در رقابت‌های انتخابی جام جهانی و بازی‌های کشور‌های اسلامی تعطیل خواهد شد و بعد از حدود یک ماه از ۱۳ آذر دوباره با برگزاری دیدار‌های هفته دهم از سر گرفته خواهد شد.

برنامه دیدار‌های هفته نهم لیگ برتر بسکتبال؛