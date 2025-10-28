پخش زنده
طرح ملی مهارتآموزی تا اشتغال (مهتا) در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان استان گفت: این طح با اجرای کارگاه آموزشی پنل خورشیدی و برق ساختمان ویژه سربازان وظیفه در محل ادارهکل آموزش فنی و حرفهای بگزار شد.
علی بابایی افزود: طرح مهتا یکی از برنامههای اثرگذار وزارت ورزش و جوانان در مسیر توانمندسازی و مهارتآموزی نسل جوان است و تلاش میشود با همکاری دستگاههای همکار، زمینه اشتغال پایدار برای سربازان و جوانان فراهم شود.