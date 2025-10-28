



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، استان فارس در حوزه پدافندغیرعامل جزء استان‌های پیشرو در کشور است ؛ این مطلب را جانشین قرارگاه شیمیایی سازمان پدافند غیرعامل کشور در جلسه پدافندغیرعامل استان بیان کرد

ذوالقدر گفت : مهمترین اثرات پدافند غیر عامل در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در حوزه رسانه و حوزه موشکی کشور دیده شد

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری فارس هم گستردگی حوزه پدافند غیر عامل در زمینه‌های زیرساختی، شیمیایی، پرتویی و مردم محور را بیان کرد و گفت : همه تلاش ما این است که در شرایط اضطراری خللی در خدمات رسانی ایجاد نشود .

در ادامه جلسه هم مدیران دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان در خصوص پیش بینی‌ها برای تامین انرژی و سوخت و تامین مواد ضروری در شرایط اضطراری بیان کردند .