رئیس بازرسی کل فرماندهی انتظامی کشور در ساری؛ نظارت همگانی انتظامی کشور را یکی از پنجرههای بسیار مهم ارتباط مردم با فراجا عنوان کرد.
سردار مهدی معصوم بیگی در حاشیه مراسم افتتاحیه جلسه نظارت ستادی از فرماندهی انتظامی مازندران، با بیان اینکه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تماس با دفاتر نظارت همگانی ما در سطح انتظامی استانها در سال جاری برقرار شد، گفت: تقریباً ۷۰ درصد این تماس عملیاتی شد و مابقی تماسها تکراری و یا موضوعاتی از این قبیل بوده است.
وی با بیان اینکه یکی از پنجرههای بسیار مهم ارتباط مردم با فراجا، نظارت همگانی انتظامی کشور است، افزود: مرکز نظارت همگانی فراجا به صورت ۲۴ ساعت در خدمت مردم قرار دارد و مردم نقطه نظراتشان را از طریق این سامانه منتقل میکنند.
رئیس بازرسی کل فرماندهی انتظامی کشور با بیان اینکه، ۳۴ درصد تماسهای مردم در سطح کشور با پلیس در سامانه ۱۹۷، تقدیر از عملکرد انتظامی انجام بود، اظهار داشت: مردم، نظرات پیشنهادی بسیار خوبی داشتند یا اگر احیاناً در جایی، ماموریت باید تقویت شود مورد بررسی قرار میگیرد.
سردار معصوم بیگی با اشاره به آغاز نظارت ستادی و فرایند آن در انتظامی مازندران، تصریح کرد: نظارت ستادی یکی از برنامههای مهم و اساسی فراجا است که در ردهها در استانها حضور پیدا میکنند و نحوه اقدام و عمل و چگونگی اجرای ماموریت را در انتظامی استان مازندران مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهند.
وی افزود: بررسیهای اولیه حاکی از این است که مازندران، استان پویایی میباشد و موفق عمل کرد و مجموعه دادههایی که تا امروز جمع آوری شده این را تایید میکند که سطح رضایتمندی مردم مازندران از انتظامی استان سطح رضایتمندی قابل قبولی میباشد.
رئیس بازرسی کل فراجا با بیان اینکه امنیت بسیار خوبی در استان حاکم میباشد، گفت: برقراری امنیت و احساس امنیت در جامعه ناشی حضور مجاهدانه پلیس و تعامل دیگر دستگاههای مسئول و مربوط میباشد.