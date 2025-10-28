به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان حمزه کرایلو ،مدیرکل فنی و حرفه ای گلستان گفت: این دوره با هدف توانمند سازی مهارت آموختگان در فروش محصولات در فضای فروشگاه های اینترنتی کارفن ،از خانه تا بازار از مهارت تا کسب و کار در گرگان برگزار شد.



خانم غفوریان مشاور رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور در گرگان گفت: با آموزش فروش اینترنتی ، محصولاتی که در خانه و کارگاه تولید می شود بدون واسطه یا با حذف واسطه به مصرف کننده می رسد .

