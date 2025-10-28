رویداد ملی توربو فروش توانمند سازی فروش تولیدات در گرگان
رویداد ملی توربو فروش توانمند سازی مهارت آموختگان در فروش محصولات در گرگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛حمزه کرایلو ،مدیرکل فنی و حرفه ای گلستان گفت: این دوره با هدف توانمند سازی مهارت آموختگان در فروش محصولات در فضای فروشگاه های اینترنتی کارفن ،از خانه تا بازار از مهارت تا کسب و کار در گرگان برگزار شد.
خانم غفوریان مشاور رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور در گرگان گفت: باآموزش فروش اینترنتی ، محصولاتی که در خانه و کارگاه تولید می شود بدون واسطه یا با حذف واسطه به مصرف کننده می رسد .