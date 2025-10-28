به گزراش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ استاندار بوشهر گفت: جزیره خارگو بعنوان جزیره گردشگری در شورای سیاستگذاری گردشگری ساحلی و دریایی به تصویب رسیده است و واگذاری به سرمایه‌گذار در حوزه گردشگری دریایی انجام می‌شود.

ارسلان زارع افزود: ۵۰ درصد سواحل خلیج‌فارس در محدوده استان بوشهر قرار دارد و با توجه به دارا بودن بیش از ۹۳۷ کیلومتر نوار ساحلی، باید از ظرفیت‌های گردشگری ساحلی این استان استفاده بهینه داشته باشیم.

وی گفت: ۱۰ جزیره در استان بوشهر دارای قابلیت‌های گردشگری ویژه‌ای هستند که باید برنامه‌ریزی مناسبی برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری در این جزایر صورت گیرد.

زارع افزود: یکی از این جزایر، جزیره خارگو است که در شورای سیاست‌گذاری گردشگری ساحلی و دریایی بوشهر بعنوان جزیره گردشگری مصوب شده و نخستین جزیره گردشگری استان با کارایی گردشگری در آینده فعالیت خواهد کرد.

وی همچنین از تدوین ۳۵ بسته سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری دریایی و ساحلی استان بوشهر خبر داد.

زارع ادامه داد: ۱۱ اسکله در استان بوشهر بر اساس تفاهم‌نامه با سازمان بنادر و دریانوردی با کاربری ترکیبی از جمله گردشگری، دیده شده تا فعالیت کنند و این مهم نقش موثری در توسعه گردشگری ساحلی خواهد داشت.