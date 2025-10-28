به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی از کشت گندم در۱۷ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و پیش‌بینی کرد: سطح زیرکشت این محصول تا پایان فصل کاشت این محصول به بیش از ۵۰ هکتار افزایش یابد.

علی نوری نژاد افزود: در راستای اجرای برنامه الگوی کشت و توسعه کشت محصولات استراتژیک، تاکنون سطحی معادل ۱۷ هکتار از اراضی شهرستان زیرکشت گندم رفته است.

وی تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های کارشناسی، با تداوم عملیات کشت، انتظار می‌رود این سطح تا پایان فصل کشت به بیش از ۵۰ هکتار افزایش یابد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی اظهار داشت: توسعه کشت گندم به عنوان محصولی راهبردی، در راستای تأمین امنیت غذایی و افزایش بهره‌وری از اراضی کشاورزی شهرستان در دستور کار قرار دارد.

نوری‌نژاد افزود: این مدیریت با تأمین نهاده‌های مورد نیاز از جمله بذر اصلاح‌شده، کود شیمیایی مورد نیاز و ارائه آموزش‌های لازم به کشاورزان، از برنامه کشت گندم حمایت می‌کند.