در پی بروز رفتار غیرمنطقی از سوی یکی از معاونان مدرسه بوکان، آموزش و پرورش بوکان ضمن لغو ابلاغ معاون خاطی، موضوع را به بازرسی و حراست ارجاع داده و بر پیگیری قضایی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیر آموزش و پرورش بوکان از پیگیری فوری و همه‌جانبه حادثه رخ‌داده برای یکی از دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در این شهرستان خبر داد.

انور ملا رحیمی با اشاره به وقوع این اتفاق ناگوار در یکی از مدارس بوکان گفت: متاسفانه در پی رفتار غیرمنطقی یکی از معاونان مدرسه در نوبت بعدازظهر، دانش‌آموزی دچار مصدومیت شد.

وی افزود: بر اساس تشخیص اولیه پزشکان، دانش‌آموز دچار صدمه‌دیدگی از دو ناحیه گردن و کمر بود. فرماندار، اعضای شورای تأمین و مسئولان آموزش و پرورش از روز گذشته پیگیر وضعیت این دانش آموز بودند. امروز صبح نیز وضعیت جسمی وی مجددا بررسی شد و پس از انجام MRI مشخص گردید از نظر مهره‌های گردنی و جابه‌جایی مشکلی ندارد و با نظر پزشک، فردا ترخیص خواهد شد.

ملا رحیمی با تأکید بر برخورد قاطع با عوامل قصور اظهار کرد: در همان روز نخست، ابلاغ معاون خاطی لغو و موضوع به بازرسی و حراست ارجاع شد تا سایر مراحل اداری و قانونی طی شود. دستگاه قضایی نیز از ابتدا پای کار بوده و شکایت خانواده دانش‌آموز ثبت شده است.

مدیر آموزش و پرورش بوکان در پایان خاطرنشان کرد: سلامت و امنیت روانی و جسمی دانش‌آموزان برای ما اولویت اصلی است و اجازه نخواهیم داد هیچ‌گونه رفتار خارج از چارچوب حرفه‌ای و تربیتی در مدارس تکرار شود.