روابط عمومی شرکت هواپیمایی یزد درباره آخرین وضعیت پروازهای یزدایر و شایعات موجود در فضای مجازی توضیح داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، روابطعمومی شرکت هواپیمایی یزد ضمن قدردانی از دغدغهمندی رسانهها و مردم شریف یزد در خصوص وضعیت فعالیت این شرکت، توضیحات زیر را به منظور تنویر افکار عمومی اعلام میدارد:
از نخستین روزهای تأسیس، هدف یزدایر چیزی فراتر از ایجاد یک خط پروازی بود؛ ما در پی آن بودیم که نام یزد در آسمان ایران و کشورهای مختلف بدرخشد و مردم این استان، صاحب یک برند مستقل و قابل افتخار در عرصه هوایی کشور باشند.
با وجود محدودیتها، «یزدایر» طی مدت فعالیت خود خدمات منظم و قابل اعتمادی به مردم استان یزد ارائه داد و توانست سهم مؤثری در تسهیل سفرهای هوایی این منطقه ایفا کند.
اما بهدلیل عدم کفایت سرمایه اولیه سهامداران، شرکت از آغاز فعالیت ناگزیر شد از تسهیلات بانکی سنگین استفاده کند. این مسئله موجب شد امکان ایجاد زیرساختهای کامل و مستقل فراهم نشود و برای انجام عملیات پروازی، نیاز به یک پشتیبان تخصصی وجود داشته باشد.
با توجه به ترکیب ناوگان و الزامات فنی، هواپیمایی ماهان بهعنوان بهترین گزینه برای پشتیبانی عملیاتی انتخاب شد و همکاری میان دو شرکت در چارچوب قوانین و استانداردهای فنی صورت گرفت.
در طول این مدت، یزدایر با وجود فشارهای مالی، با مدیریتی منظم و دقیق توانست تمامی اقساط تسهیلات بانکی خود را بهموقع پرداخت کند و ضمن توسعه و ایجاد زیرساختهایی هرچند کوچک، اما قابلقبول، فعالیت خود را بدون وقفه ادامه دهد.
نه تنها از یک شرکت هواپیمایی، بلکه از نام و هویت یزد که در آسمان شهرها و کشورهای مختلف به پرواز درآمده است.
دلمان برای تیکآف و لندینگ هواپیمای یزدایر در فرودگاه استانبول، نجف و… تنگ شده است. برای آن لحظهی غرور آفرین که «یزد» بر بدنهی هواپیما میدرخشید.
امروز بیش از هر زمان دیگری بر این باوریم که یزد شایستهی پرواز است و تمام توان و تلاش خود را برای بازگشت دوبارهی یزدایر به آسمانها به کار خواهیم گرفت.