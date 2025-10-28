پخش زنده
مسئول تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو علوم پزشکی بوشهر گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای کاهش پرداخت از جیب مردم و تسهیل دسترسی به کالاهای سلامتمحور، اقدام به تخصیص ارز ترجیحی برای ملزومات پزشکی دارای اولویت نوار تست قند خون، لنز داخل چشمی و سمعک کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حسین اسماعیلی بیان کرد: این اقدام گامی مؤثر برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توانمندسازی آنان است، زیرا توانمندسازی آحاد جامعه، رکن اساسی تحقق سلامت پایدار است.
وی در باره نوار تست قند خون اظهار داشت: بیماران دیابتی با ارائه کد ملی و تاریخ تولد، نوار تست قند خون را از داروخانهها و مراکز عرضهکننده منتخب استان بوشهر دریافت کنند.
اسماعیلی افزود: ارائه این اطلاعات به منظور ثبت و اصالتسنجی کالا و اطمینان از دسترسی بیماران به تجهیزات معتبر پزشکی است.
وی گفت: بیماران و شهروندان میتوانند در صورت نیاز، آموزشهای لازم برای استفاده صحیح از دستگاه گلوکومتر را از اصناف منتخب دریافت کنند.
اسماعیلی شرح داد: بخشی از هزینه این تجهیزات نیز در قالب «تجهیزیار» از قیمت تمامشده برای بیماران کسر میشود.
وی در باره لنز داخل چشمی بیان کرد: خرید لنز باید مستقیم توسط مرکز درمانی انجام شود و ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان برای تهیه کالا ممنوع است.
مسئول تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در مورد سمعک گفت: با تخصیص سهمیه ارز ترجیحی به سمعک، همه فاکتورهای فروش باید فقط توسط شرکت تأمینکننده و به نام بیمار صادر شوند و صدور فاکتور توسط شنواییشناسان برای بیماران غیرمجاز است.
اسماعیلی اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه دریافت خدمات و عرضه این اقلام میتوانند موارد را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ۱۹۰ یا حضوری به معاونت غذا و دارو، اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی اطلاع دهند.