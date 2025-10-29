خود کفایی ایران در تولید پروتز لگن و زانو
بزرگترین شرکت دانش بنیان تولید پروتز یا برسازه لگن وزانو در غرب آسیا با خودکفایی در تولید این محصول وتامین نیاز کشور، سالانه بیش از ۵۰ میلیون یورو صرفه جویی ارزی برای کشور به ارمغان آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
،مدیرعامل شرکت دانش بنیان با اشاره به تولید سالانه ۳۰ هزار پروتز زانو و۲۰ هزار پروتز لگن گفت : تا پایان امسال نیز ۶ محصول جدید به سبد تولیدات این شرکت اصافه میشود که این محصولات ۲۰ میلیون یورو صرفه جویی ارزی به همراه دارد.
هادی جواهری تولید پروتز جراحی بازبینی مفصل ران، پروتز لگن برای بیماران مبتلا به سرطان استخوان وپروتز مفصل ران با دودامنه حرکتی ۱۴۰ درجه را سه دستاورد مهم این شرکت برشمرد وگفت: دقت وظرافت در ساخت این محصولات دربهبود سریع سلامت بیمار تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه پروتز لگن برای بیماران مبتلا به سرطان استخوان یک دهم نمونه آمریکایی است گفت: قیمت نمونه خارجی حدود ۴۰۰ میلیون تومان است ضمن آنکه باید با سفارش وموردی به کشور برای فرد بیمار وارد کرد وبیماران به دلیل تحریم با مشکلات زیادی دست وپنجه نرم میکردند که این محصول دستاورد بزرگی محسوب میشود.
جواهری افزود: دانشمندان این شرکت در پروتز مفصل ران همزمان با آمریکا موفق به دانش تولید این محصول شدند که این موفقیت را گروه ۴ نفره درمدت یکسال به ثمر رساندند.
وی گفت: پروتز جراحی بازبینی مفصل ران برای بیمارانی است که یکبار جراحی تعویض مفصل انجام دادهاند ومجدد باید تحت عمل جراحی قرار بگیرند.
خود کفایی ایران در تولید پروتز لگن و زانو خود کفایی ایران در تولید پروتز لگن و زانو خود کفایی ایران در تولید پروتز لگن و زانو خود کفایی ایران در تولید پروتز لگن و زانو خود کفایی ایران در تولید پروتز لگن و زانو خود کفایی ایران در تولید پروتز لگن و زانو خود کفایی ایران در تولید پروتز لگن و زانو خود کفایی ایران در تولید پروتز لگن و زانو خود کفایی ایران در تولید پروتز لگن و زانو خود کفایی ایران در تولید پروتز لگن و زانو