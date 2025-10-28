سخنگوی کرملین اعلام کرد؛
فشار واشنگتن به کشورهای دیگر برای انصراف از خرید نفت روسیه
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت که واشنگتن قصد دارد تمام کشورها را از خرید نفت روسیه منصرف کند.
پسکوف طی نشست خبری در کاخ کرملین گفت: توقف روند مذاکرات درمورد اوکراین به دلیل عدم تمایل کییف به ادامه این روند است. اتحادیه اروپا آماده است تا تصمیمات عجولانهای بگیرد که مشکلات قابل توجهی برای کشورهای عضو آن ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: پیشنویس اسناد و پیشنهادهای روسیه برای گروههای کاری، توسط اوکراین بیپاسخ مانده است. اقدامات اتحادیه اروپا، از جمله اقدامات مربوط به داراییهای روسیه، تأثیر بسیار منفی بر آینده اتحادیه خواهد داشت.
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه درباره تحریمهای آمریکا علیه روسیه گفت: مسکو اظهاراتی از واشنگتن میشنود که بیان میکند همه کشورها باید خرید نفت روسیه را متوقف کنند. منابع انرژی روسیه در بازار جهانی بسیار رقابتی هستند و همین امر علاقه به آنها را توضیح میدهد.