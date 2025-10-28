به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اوکراین را عامل توقف مذاکرات صلح معرفی کرد.

پسکوف طی نشست خبری در کاخ کرملین گفت: توقف روند مذاکرات درمورد اوکراین به دلیل عدم تمایل کی‌یف به ادامه این روند است. اتحادیه اروپا آماده است تا تصمیمات عجولانه‌ای بگیرد که مشکلات قابل توجهی برای کشورهای عضو آن ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: پیش‌نویس اسناد و پیشنهادهای روسیه برای گروه‌های کاری، توسط اوکراین بی‌پاسخ مانده است. اقدامات اتحادیه اروپا، از جمله اقدامات مربوط به دارایی‌های روسیه، تأثیر بسیار منفی بر آینده اتحادیه خواهد داشت.