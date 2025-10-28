پخش زنده
نماینده ایران در نخستین حضور دختران بوکسور کشورمان در بازیهای آسیایی جوانان بحرین، به یک مدال برنز تاریخی دست یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه رستگارپور نماینده وزن ۸۰+ کیلوگرم کشورمان در مرحله نیمهنهایی رقابتهای بوکس بازیهای آسیایی جوانان بحرین، امروز (۶ آبان) به مصاف النورا کانگیرت از قزاقستان رفت و با شکست مقابل حریف خود به مدال برنز دست یافت.
رستگارپور در شرایطی این مدال را بهدست آورد که نخستین بار در تاریخ، بوکس بانوان ایران در این رویداد حاضر شده است. تیم بانوان ایران با ترکیب سه بوکسور در مسابقات منامه شرکت کرده است.