

به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری اعلام کرد طی گزارش رسیده از سوی قرقبان صنایع چوب و کاغذ مبنی بر قطع درختان جنگلی در عرصه جنگلی روستای هفت تن، سرجنگلبان بیشه سر قائمشهر وعوامل گشت و کشیک و قرقبانان منطقه به محل مورد نظر عزیمت کردند.

ماموران پس از پیمایش در عرصه جنگلی و جهت دستگیری متهم کمین کرده و بعداز ساعاتی موفق به دستگیری عامل قطع درخت شدند.





بر اساس این گزارش متهم با استفاده از اره دستی اقدام به قطع درخت از جنس توسکا کرده و برابر مقرارات آلات جرم متخلف توسط عوامل حفاظتی در محل ضبط و طی تماس تلفنی با دادستان شهرستان قائمشهر، فرد متخلف تحویل مراجع انتظامی شد.

براساس این گزارش، همیاران طبیعت در صورت مشاهده قطع درختان جنگلی و یا حمل و دپو چوب قاچاق می‌توانند از طریق شماره‌های تماس ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی را مطلع کنند.