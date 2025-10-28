کوچ پاییزه عشایراستان چهارمحال و بختیاری به مناطق قشلاقی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری از توزیع پنل خورشیدی از محل اعتبارات ارزش افزوده استان در میان عشایر استان خبر داد.

محمودی افزود: عشایر در این کوچ با گذراندن بیش از هزار کیلومتر از ایلراه‌های هزار چمه، چلو و شیمبار، دزپارت، تاراز و کوه سفید به مناطق گرمسیری می‌روند.

به گفته وی: چهارمحال و بختیاری با ۱۲۶ هزار نفر جمعیت عشایری به همراه یک میلیون و ۶۰۰ هزار راس دام سبک درون کوچ و برون کوچ، دومین استان عشایری کشور بعد از استان فارس است.