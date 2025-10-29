استان کردستان به‌عنوان یکی از مناطق راهبردی کشور، در سال‌های اخیر گام‌های موثری در زمینه تقویت پدافند غیرعامل برداشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در هفته‌ی پدافند غیرعامل، فرصتی فراهم شد تا به اهمیت ارتقای تاب‌آوری ملی در برابر تهدید‌های نوین پرداخته شود، تهدید‌هایی که تنها در میدان نبرد نظامی خلاصه نمی‌شود بلکه عرصه‌هایی همچون فضای سایبری، زیرساخت‌های حیاتی، شبکه‌های ارتباطی، و حتی حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی را هم در بر می‌گیرد.

در بخش خبری صبحدم امروز، با حضور مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری کردستان درباره‌ی دستاوردها، چالش‌ها و برنامه‌های آینده پدافند غیرعامل در استان گفت‌وگویی انجام گرفت.