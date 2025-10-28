به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی محرومان به شرح زیر است:

رسول خطیبی سرمربی انضباطی مس رفسنجان

ابوالفضل سلیمانی کارت قرمز استقلال خوزستان

پیمان شیرزادی تدارکات ۲ اخطاره چادرملو اردکان

علی شجاعی ۴ اخطاره خیبر خرم آباد

طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه‌ها خاصه در خصوص بازیکنانی که در فصل گذشته بازیکن باشگاه نبوده و از تیم دیگری به خدمت گرفته شده‌اند، به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده‌اند، استفاده نکنند.