بر اساس گزارش‌های منتشر شده در انگلیس، شرکت خودروسازی جگوار – لندرور، در ابتدای سپتامبر مجبور شد تمام شبکه‌های رایانه‌ای خود را خاموش کند و تا اوایل اکتبر قادر به ساخت خودرو نبود.

بر اساس گزارش "انجمن سازندگان و بازرگانان موتور" در انگلیس، این وقفه، به کاهش ۲۷ درصدی کل تولید خودرو در این کشور در ماه سپتامبر در مقایسه با ماه مشابه سال قبل انجامید.

حمله سایبری به شرکت خودروسازی "جاگوار - لندرور"، با وارد کردن خسارات به حدود ۵۰۰ کسب و کار وابسته به این شرکت بزرگ در سراسر انگلیس، بیش‌ترین خسارات را در این کشور بر جا گذارده است.

به نوشته دیلی میل، تخمین زده می‌شود که این رخنه اینترنتی، ۱.۹ میلیارد پوند برای انگلیس خسارت وارد کرده باشد و بررسی‌های "مرکز رصد سایبری" Cyber Monitoring Centre)) نشان می‌دهد که حدود ۵ هزار کسب‌وکار در سراسر کشور نیز تحت تأثیر این پیامد‌ها قرار گرفته‌اند. پس از هدف قرار گرفتن این شرکت در روز پایانی ماه اوت، از اول ماه سپتامبر، تولید خودرو در شرکت خودروسازی "جگوار - لندرور" در انگلیس به مدت پنج هفته متوقف شد.

روزنامه دیلی میل نوشت در پی حمله سایبری رخنه گران به شرکت خودروسازی "جگوار - لندرور" در انگلیس، تامین کنندگان قطعات این خودرو‌ها هشدار دادند بسیاری از آن ها، بدون از سرگیری سریع تجارت یا کمک مالی، ورشکسته خواهند شد.

به نوشته این روزنامه، "سیاران مارتین" (Ciaran Martin)، رئیس کمیته فنی "مرکز رصد سایبری"، گفت: "به نظر می‌رسد این رخنه با هزینه‌ای نزدیک به ۲ میلیارد پوند، آسیب‌رسان‌ترین رویداد سایبری است که تا به حال به بریتانیا ضربه زده است".

شرکت خودروسازی "جاگوار - لندرور"، حدود ۱۲۰ هزار نفر را در انگلیس در استخدام دارد می‌گوید، تولید خودرو در شعبه این شرکت در شهر "ولورهمپتون" از اوایل ماه جاری میلادی از سر گرفته شده است، اما با پیامد‌های حمله سایبری همچنان دست به گریبان است.