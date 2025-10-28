استان یزد در چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم به سه رتبه دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اسامی برگزیدگان چهل و هشتمین دوره مسابقه‌های سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه مستقر اعلام شد.

در این لیست نام سه نماینده استان یزد نیز دیده می‌شود که در رشته‌های حفظ، ترتیل و همخوانی و همسرایی به مقام دست یافتند.

بر این اساس، محمد فیاض موفق شد در رشته حفظ کل زیر ۱۸ سال به رتبه اول این مسابقات دست یابد.

عرفان مزیدی هم توانست در رشته ترتیل خوش درخشیده و به رتبه سوم برسد.

اما در رشته همخوانی و همسرایی، گروه وارثین رتبه دوم مسابقات را از آن خود کرد.

چهل و هشتمین دوره مسابقه‌های سراسری قرآن کریم را مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، ۲۶ مهر تا ۵ آبان به میزبانی استان کردستان و شهر سنندج و با شعار «قرآن؛ کتاب وحدت» برگزار کرد.