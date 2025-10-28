پخش زنده
پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد، از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ میلادی تاکنون، ۶۸ هزار و ۵۳۱ فلسطینی شهید و ۱۷۰ هزار و ۴۰۲ نفر زخمی شدهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بر این اساس در ۲۴ ساعت گذشته ۴ شهید به بیمارستانهای نوار غزه منتقل شدند که دو پیکر متعلق به شهدای جدید و دو پیکر از زیر آوار بیرون کشیده شدند. هنوز پیکر برخی شهدا در زیر آوار و در برخی خیابانها هستند و نیروهای امدادی موفق به دسترسی به آنها نشدهاند.
شمار شهدای نوار غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۸۵۳۱ نفر و شمار زخمیها به ۱۷۰۴۰۲ نفر رسیده است.
از زمان اعلام آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ میلادی ۹۴ نفر شهید، ۳۴۴ نفر زخمی شدند و نیروهای امدادی ۴۷۴ پیکر را از زیر آوار خارج کردهاند.
تاکنون ۷۵ نفر از ۱۹۵ شهیدی که رژیم صهیونیستی پیکر آنها را تحویل داده، شناسایی شده است.