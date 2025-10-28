به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،حمزه بازی گفت: برای زیباسازی شهری و هویت بخشیدن به فضاهای عمومی شهر چرام پروژه روشنایی معابر شهر را در دستور کار قرار دادیم و در این طرح ما روشنایی حدود ۱۲ کیلومتر از معابر شهر چرام را آغاز که بخشی انجام شده و عملیات اجرایی در برخی نقاط در حال اجرا است.

وی عنوان کرد: برای اجرای این پروژه حدود ۵ میلیارد تومان هزینه شده که این اعتبار از محل منابع داخلی تامین شده و اجرای عملیات روشنایی بلوار سلامت شهر چرام بطول ۲ کیلومتر پایان یافته است و در حال حاضر عملیات اجرایی روشنایی بلوار دانشجو و شهید بهشتی در حال انجام است.

بازی ادامه داد: هدف از اجرای این پروژه ها علاوه بر زیباسازی شهر هم بحث امنیت اجتماعی و هم کاهش تصادفات در شب است که امیدوارم رضایت شهروندان را در پی اشته باشد.

شهرستان چرام در مرکز استان کهگیلویه وبویراحمد با ۳۳ هزار نفر جمعیت دارای ۲ بخش مرکزی و سرفاریاب است که در مجموع ۱۲۴ روستا دارد.