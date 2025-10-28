پخش زنده
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری همدان گفت: داشتن برگه استعفا برای تمام داوطلبان شوراهای اسلامی شهرها که دارای پستهای مدیریتی هستند، الزامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، یزدان آزرمی با اشاره به برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا افزود: بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور این انتخابات در روز جمعه ۱۱ اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
او با بیان اینکه هم اکنون داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهرها در حال گرفتن گواهی عدم سو پیشینه هستند، تصریح کرد: زمان ثبت نام در انتخابات شوراهای اسلامی شهر از روز ۲۱ دیماه تا ۲۷ دیماه به مدت هفت روز کاری خواهد بود.
دبیر ستاد انتخابات استان همدان با تأکید بر اینکه داشتن گواهی عدم سو پیشینه برای ثبتنام الزامی است، گفت: همچنین داشتن برگه استعفا برای تمام داوطلبان شوراهای اسلامی شهرها که دارای پستهای مدیریتی بودهاند، الزامی است این امر نیز در زمان تعیین شده باید انجام شود و به هنگام ثبتنام داشتن گواهی عدم سو پیشینه و همچنین گواهی استعفا از پستهای مدیریتی الزامی است.
یزدان آزرمی با اشاره به انتخابات شوراهای اسلامی روستاها هم افزود: مهلت قانونی دراین زمینه هم ۲۴ آبانماه به مدت یک هفته برای استعفا از پستهای مدیریتی داوطلبانی که قصد ثبتنام در این انتخابات را دارند تعیین شده است.
او تصریح کرد: دفاتر خدمات قضایی، دفاتر پلیس بهاضافه ۱۰ و سامانه جامع خدمات الکترونیک قضائی برای داوطلبان پیشبینیشده تا گواهی عدم سو پیشینه خود را دریافت کنند.