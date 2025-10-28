به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به آغاز مسابقات مرحله سوم جام حذفی باشگاه‌های فوتبال کشور (یادواره آزادسازی خرمشهر) از پنجشنبه ۸ آبان، فهرست محرومین این دوره از مسابقات به شرح زیر اعلام می‌شود:

سعید امامی و حسین محمدی (کلبادی نژاد گلوگاه مازندران) - آرش بزرگ امید (شهرداری مریوان) - مرتضی حاج محمدعلی ترکامنیی (مدیر تیم اسپاد الوند تهران) - ایمان شوریابی (برق شیراز)

ضمنا با توجه به ورود تیم‌های لیگ یک به مسابقات جام حذفی از این مرحله، لیست محرومیت‌های باقیمانده از مسابقات فصل قبل جام حذفی به شرح زیر مجددا بازنشر می‌شود؛

هادی مهدوی کیا (کیا تهران) - حمید ال‌های (کیا تهران) - امیرحسین جعفری (خوشه طلایی) - محمد طا‌ها محمدی (اتحاد کیش) - یاسر قاسمی (طلایی پوشان اراک) - حمید کرمی آل متین (نخل بم) - رضا کرمی آل متین (نخل بم) - سعید اخباری (چادرملو اردکان) - فرشید پاداش (شهرداری آستارا) - روح اله اصغری (آلومینیوم اراک) - مجید محافظت کار (آلومینیوم اراک) - حسین عبدی (آلومینیوم اراک) - امیر عباسلو (فرد البرز) - هادی حق جو (عقاب تهران) - فرهاد لیموچی (عقاب تهران) - حمیدرضا محمودآبادی (عقاب تهران) - امین کاظمی (استقلال زیدون) - علی رحیمی (کشت و صنعت پادیاب) - رحیم آلبوغبیش (پالایش نفت بندرعباس) - مهدی داغر (بعثت کرمانشاه) - امید عالیشاه (پرسپولیس) - وحدت حنانوف (سپاهان اصفهان) - محمدرضا ربیعی (شهرداری نوشهر) - احمدرضا مولایی (شهرداری نوشهر) - ارسطو محمدی (شهرداری نوشهر)

طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه‌ها خاصه در خصوص بازیکنانی که در فصل گذشته بازیکن باشگاه نبوده و از تیم دیگری به خدمت گرفته شده‌اند، به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده‌اند، استفاده نکنند.

سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاه‌ها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی‌های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه‌های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.