هشدار وقوع سیلاب در شمال کشور
هواشناسی مازندران درباره فعالیت سامانه سرد بارشی و وقوع سیلاب از روز پنجشنبه هشدار نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ هواشناسی مازندران با صدور هشدار نارنجی اعلام کرد با فعال شدن سامانه بارشی از صبح پنجشنبه ۸ آبان تا صبح جمعه ۹ آبان مازندرانیها شاهد بارش باران، وزش بادشدید موقتی، کاهش ۱۰ تا ۱۵ درجهای دما خواهند بود
آبگرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانهها، سیلابی شدن مسیلها، وقوع صاعقه، کاهش دید، اختلال در تردد، ریزشسنگ و رانش زمین در جادههای کوهستانی، خسارت به سازههای کممقاوم و سست بنیان از پیامدهای این سامانه است.
هواشناسی مازندران از مردم خواست از کوهنوردی، فعالیتهای گردشگری در ارتفاعات، توقف در حاشیه و بستر رودخانهها، مسیلها و محورهای کوهستانی خودداری کنند
مسئولان شهری نیز علاوه بر اتخاذ تمهیدات لازم برای مقابله با خطرات احتمالی ناشی از بارش شدید باران، پاکسازی کانالهای هدایت آب در شهرها را جدی بگیرند.
هواشناسی مازندران همچنین با صدور هشدار نارنجی، از طوفانی شدن دریای خزر و رسیدن موجها به ۴.۳ متر خبر داده و خواستار توقف کلیه فعالیتهای دریایی شده است.