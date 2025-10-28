

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ هواشناسی مازندران با صدور هشدار نارنجی اعلام کرد با فعال شدن سامانه بارشی از صبح پنجشنبه ۸ آبان تا صبح جمعه ۹ آبان مازندرانی‌ها شاهد بارش باران، وزش بادشدید موقتی، کاهش ۱۰ تا ۱۵ درجه‌ای دما خواهند بود

آبگرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، وقوع صاعقه، کاهش دید، اختلال در تردد، ریزش‌سنگ و رانش زمین در جاده‌های کوهستانی، خسارت به سازه‌های کم‌مقاوم و سست بنیان از پیامد‌های این سامانه است.

هواشناسی مازندران از مردم خواست از کوهنوردی، فعالیت‌های گردشگری در ارتفاعات، توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و محور‌های کوهستانی خودداری کنند