مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: فیلم مستند کوتاه خسّاک به کارگردانی جواد غلامنژاد جبری موفق به کسب عنوان بهترین مستند کوتاه از جشنواره جهانی ‹یادآور آینده› در کن شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمد حسین زندویان افزود: این مستند با نگاهی شاعرانه، اقلیمی و هشدار دهنده، به مساله انقراض دریا و پایان زیستبوم جنوب ایران میپردازد.
وی ادامه داد: محور روایت فیلم، ماهی (مرکب) که در اصلاح محلی بوشهر به آن خساک گفته میشود یکی از گونههای در معرض خطر خلیج فارس است که در فیلم به نمادی از مرگ دریا و خاموشی جهان زیر آب بدل میشود.
زندویان ادامه داد: غلامنژاد جبری که در حال ساخت یک سهگانه درباره خلیج فارس است، پیشتر با فیلم «آخرین میداف» به بحرانهای زیستمحیطی جنوب پرداخته و سومین بخش این مجموعه، فیلم بلند «پدر و مادر دریا» است که روایت گستردهتری از وضعیت دریاهای عمان، هند و خلیج فارس ارائه میدهد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: فیلم کوتاه خساک با ترکیبی از تصاویر مستند و فضایی شاعرانه، نابودی آرام دریا را روایت میکند؛ جایی که آبها عقب مینشینند، مرجانها میمیرند و صدای زندهی دریا در میان زبالهها و سکوت گم میشود.
وی گفت: جواد غلامنژاد جبری از نسل تازه مستندسازان جنوب ایران با بهرهگیری از زبان تصویری خاص و تلفیق شعر با واقعیت، تلاش دارد رنج دریا و مردم ساحل را به گوش جهانیان برساند و معتقد است هر ماهی که میمیرد، بخشی از انسان خاموش میشود و انقراض ماهی خساک پایان دریا است.