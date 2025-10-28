پروازهای آزمایشی هواپیمای ترابری بومی «سیمرغ» با اخذ مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری آغاز شد. این هواپیما که حاصل ۱۵ سال تلاش نخبگان ایرانی است، پس از حدود ۱۰۰ ساعت پرواز آزمایشی، به عنوان یک محصول ملی به چرخه حمل‌ونقل هوایی کشور اضافه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پروازهای آزمایشی هواپیمای ترابری بومی سیمرغ، با هدف نهایی دریافت گواهینامه مجوز پرواز (STC) از سازمان هواپیمایی کشوری، رسماً کلید خورد.

این مراسم با حضور مقامات ارشد از جمله حسین پورفرزانه، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، و امیر سرتیپ افشین خواجه‌فرد، معاون وزیر دفاع، در منطقه ویژه صنایع هوایی شاهین‌شهر برگزار شد.

پورفرزانه در این مراسم با تأکید بر دستاوردهای ملی، ایران را در زمره کمتر از ۲۰ کشور جهان با توانایی طراحی و تولید هواپیما قرار داد و موفقیت در طراحی و ساخت این هواپیمای ترابری را مرهون توان داخلی جوانان و نخبگان ایرانی دانست.



این هواپیمای ایرانی که طراحی و ساخت آن ۱۵ سال به طول انجامیده، مجهز به دو موتور ۲۵۰۰ اسب‌بخاری است. “سیمرغ” توانایی حمل ۶ هزار کیلوگرم بار را تا مسافت ۳۹۰۰ کیلومتر دارا بوده و بیشینه وزن برخاست آن ۲۱ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم تعیین شده است.

بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، “سیمرغ” از امروز پروازهای آزمایشی خود را برای تکمیل حدود ۱۰۰ ساعت پرواز آزمایشی آغاز خواهد کرد تا پس از اجابت کامل الزامات صلاحیت پروازی، رسماً به ناوگان حمل‌ونقل هوایی کشور ملحق شود.