به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،زندی رئیس بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی در مراسم افتتاح اولین دفتر نمایندگی بنیاد ملی نخبگان در ایلخچی با اشاره به برنامه‌های گسترده این بنیاد هدف از ایجاد چنین دفاتری در شهرستان‌های استان را اجرای طرح جامعی با محوریت نخبه‌یابی، نخبه‌پروری، نخبه‌گزینی و نخبه‌گماری عنوان کرد.

وی با تاکید بر این که نخبگان، پیشران و موتور محرکه توسعه کشور هستند افزود: این طرح به صورت پایلوت در استان آذربایجان شرقی در حال اجراست.

رئیس بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی همچنین به قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و توضیح داد: هدف از این قانون آن است که واحد‌های صنعتی به جای پرداخت مالیات بتوانند تهاتر مالیاتی انجام دهند. این منابع مالی سپس صرف رفع چالش‌ها در حوزه‌های توسعه دانش، توسعه فناوری و حتی نوسازی ناوگان صنعتی خود همان مجموعه‌ها خواهد شد.

زندی از اخذ مجوز برای ایجاد ۱۰ دفتر نمایندگی بنیاد ملی نخبگان در سطح استان خبر داد و اعلام کرد: قرار است این دفاتر در ۱۰ شهرستان آذربایجان شرقی افتتاح شوند. در همین راستا امروز به موازات افتتاح دفتر نمایندگی در دانشگاه آزاد اسلامی ایلخچی شاهد گشایش دفتر دیگری در دانشگاه دولتی شهرستان بناب نیز هستیم.