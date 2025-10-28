به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرکرد گفت: حاجیه خانم مهری عوض پورمادر جانبازشهید اکبر نیکخواه دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار فرزند شهیدش نائل شد.

فرج زاده افزود: مادر جانباز شهید اکبر نیکخواه دهکردی در شهرکرد تشییع و به خاک سپرده شد.

وی افزود: جانباز شهید اکبر نیکخواه در ۸ دی ۱۳۴۶ در شهرکرد متولد شد و ۲ شهریور ۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی تمرچین بر اثر اصابت گلوله به کمر، دچار قطع نخاع شد و پس از سال‌ها تحمل درد و رنج، در ۱۴ تیر ۱۳۹۳ به خیل یاران شهیدش پیوست.