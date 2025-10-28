فرماندار شوشتر گفت: فاز نخست سامانه پایش تصویری این شهرستان با نصب ۳۱ دوربین در ۱۰ ایستگاه و با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آرش قنبری در نشست کمیسیون پایش تصویری شوشتر بیان کرد: این طرح با هدف افزایش ضریب امنیت اجتماعی و انتظامی و بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی در پایش هوشمند مناطق شهری اجرا شده است.

وی اظهار کرد: اجرای این طرح، گامی موثر در افزایش امنیت در حوزه‌های اجتماعی، انتظامی و شهری به شمار می‌رود و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و قابلیت استفاده از هوش مصنوعی، امکان پایش دقیق‌تر و سریع‌تر رویداد‌ها فراهم می‌شود.

فرماندار شوشتر با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه این طرح در آینده تاکید کرد و افزود: در فاز‌های بعدی، قابلیت‌هایی نظیر پلاک‌خوانی و تحلیل داده‌های تصویری نیز به سامانه افزوده خواهد شد تا مدیریت شهری و امنیتی شهرستان با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.

در ادامه جلسه عبدالرضا سعیدی‌نیا مدیرکل انتظامی و مرزی استانداری خوزستان بر لزوم توسعه شبکه پایش تصویری در نقاط حساس و ورودی‌های شهرستان تاکید کرد و ادامه داد: این طرح عاملی مهم در پیشگیری از وقوع جرایم و ارتقای احساس امنیت عمومی است.