به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بسته شهروندخبرنگار به موضوع کمبود روشنایی معابر درشهرک پردیس یک، وضعیت نامناسب معابر عمومی در روستای مسن آباد اراک، فشار پایین وقطعی مکرر آب در روستای آلودر خنداب، نبود تجهیزات هشداردهنده در کارگاه راه سازی محور اراک-سلفچگان و وضعیت نامناسب آسفالت معبر درشهر مامونیه پرداخته است. شما مخاطبان گرامی می‌توانید تصاویر و ویدئوهای خود را برای انتشار در بسته #شهروندخبرنگار به شناسه @markazi_admin و شماره تلفن ۰۹۱۸۸۶۱۶۶۲۸ در پیامرسان ایتا ارسال کنید. این بسته سه شنبه‌ها در بخش‌های خبری شبکه آفتاب و کانالهای پیام رسان خبرگزاری صدا و سیما منتشر می‌شود.