با تشدید نظارت‌ها بر توزیع آرد و عملکرد نانوایی‌ها، بیش از ۱۴۵۰ کیسه آرد خارج از شبکه و ۱۰۰ کیسه آرد تاریخ‌گذشته درخوی کشف و ضبط شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار ویژه شهرستان خوی اعلام کرد: در راستای اجرای مصوبات کارگروه آرد و نان و تشدید نظارت‌ها بر توزیع آرد و عملکرد نانوایی‌ها، بیش از ۱۴۵۰ کیسه آرد خارج از شبکه و ۱۰۰ کیسه آرد تاریخ‌گذشته در این شهرستان شناسایی و توقیف شده است.

به گفته غلامحسین آزاد، در سال جاری ۸۵ پرونده تخلف به ارزش ۶ میلیارد ریال در حوزه نانوایی‌ها و آرد تشکیل شده است. همچنین بازرسان دستگاه‌های نظارتی در مجموع بیش از ۱۸۰۰ مورد بازرسی صنفی از واحد‌های نانوایی انجام داده‌اند که نتیجه آن تشکیل ۸۰ پرونده تخلف به ارزش ۱۸۵ میلیون ریال توسط اداره صنعت، معدن و تجارت و ۷۶ پرونده تخلف به ارزش ۴۶۰ میلیون ریال توسط اتاق اصناف بوده است. عمده تخلفات ثبت‌شده مربوط به کم‌فروشی و عرضه آرد خارج از شبکه گزارش شده است.

بر اساس اعلام فرماندار ویژه خوی، میزان خرید تضمینی گندم در این شهرستان طی سال جاری ۲۷ هزار و ۵۰۰ تن بوده که نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد کاهش تولید را نشان می‌دهد. در سطح استان آذربایجان غربی نیز تاکنون ۴۵۰ هزار تن گندم خریداری و ۱۱۰ تن به سهمیه آرد تخصیص‌یافته شهرستان خوی افزوده شده است.

آزاد سرانه مصرف آرد در شهرستان خوی را ۹.۵ کیلوگرم اعلام کرده و بر تأمین گندم باکیفیت برای کارخانه‌های آردسازی تأکید کرده است. به گفته وی، ارسال گندم تازه به کارخانه‌ها موجب افت کیفیت آرد و در نتیجه کاهش کیفیت نان می‌شود که این مشکل با تأمین گندم مناسب در حال رفع است.

فرماندار ویژه خوی از برنامه‌ریزی برای دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها و استفاده از سوخت جایگزین نیز خبر داده و گفته است دستگاه‌های خدمات‌رسان باید همکاری لازم را برای تأمین سوخت و اجرای طرح‌های زیرساختی مورد نیاز انجام دهند..

آزاد خاطرنشان کرده است که روند نظارت‌های میدانی و کنترل عملکرد نانوایی‌ها به‌صورت منظم ادامه دارد و هدف اصلی کارگروه آرد و نان، تأمین آرد باکیفیت، پخت نان مطلوب و رضایت کامل شهروندان خویی است.