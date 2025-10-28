به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مراجعه به تاریخ پر فراز و نشیب این سرزمین، نشان می‌دهد شعار علیه استکبار، جزئی از ذات مردم ایران است و سابقه‌ای طولانی دارد. شاید ریشه شعار‌های ضد استکباری مردم ایران را بتوان در حوادث ۱۰۰ سال اخیر جست‌و‌جو کرد.

مردانی چون رئیسعلی دلواری و میرزا کوچک خان جنگلی را دلاوری‌های خود نشان دادند که ملت ایران هرگز زیر بار زور و سلطه بیگانگان نمی‌رود.

شعار‌های ضد استکباری و ضد استعماری مردم ایران در سال‌های دور، امروز هویتی جهانی پیدا کرده و ۱۳ آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا شد تجلی این شعارها.

شعار‌های ضد استکباری مردم ایران، به چه زمانی برمی گردد؟ در آستانه ۱۳ آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی به میان مردم رفتیم و از آنها پرسیدیم.

در ادامه می‌توانید خلاصه‌ای از تاریخچه شعار مرگ بر کشور‌های استعمارگر در ایران را مشاهده کنید.