به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نمایشگاه دستاورد‌ها و توانمندی‌های بسیجیان شهرستان بابل با هدف معرفی ظرفیت‌ها و خدمات بسیج در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی و اجتماعی گشایش یافت.

این نمایشگاه در قالب طرح «اسوه بسیج» و با مشارکت فعال پایگاه‌های نمونه در شهرستان بابل به اجرا درآمده است.

فرمانده سپاه ناحیه بابل هدف از برگزاری این نمایشگاه را ارائه بخشی از دستاورد‌ها و فعالیت‌های بسیجیان در حوزه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، محرومیت‌زدایی و کمک به دولت در مسیر خدمت‌رسانی به مردم بیان کرد

سرهنگ پاسدار بابایی با بیان اینکه بسیج در طول سال‌های اخیر توانسته است با تکیه بر نیرو‌های مردمی و جوانان متعهد، نقش‌آفرینی مؤثری در عرصه‌های مختلف داشته باشد افزود: این نمایشگاه‌ها فرصتی برای به نمایش گذاشتن دستاورد‌های ملموس بسیجیان در توسعه و پیشرفت جامعه و همچنین الگوسازی برای سایر پایگاه‌ها است.

وی تصریح کرد: معرفی تلاش‌ها و توانمندی‌های جوانان بسیجی در عرصه‌های مختلف و تبیین نقش سازنده بسیج در رشد علمی و فرهنگی، از دیگر اهداف این برنامه فرهنگی است.

فرمانده سپاه ناحیه بابل گفت: بسیج امروز در کنار فعالیت‌های امنیتی و دفاعی، در حوزه‌های علمی و اقتصادی نیز پیشتاز خدمت‌رسانی به مردم و رفع نیاز‌های جامعه است.

سرهنگ بابایی با اشاره به استقبال خوب مردم از نمایشگاه توانمندی‌های بسیجیان افزود: غرفه‌های مرتبط با دستاورد‌های علمی و طرح‌های ابتکاری بسیجیان، همچنین بخش‌های فرهنگی و قرآنی از بخش‌های مورد توجه بازدیدکنان است.

وی خاطر نشان کرد: این نمایشگاه با هدف انتقال تجربه بین رده‌های بسیج در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، تعلیم و تربیت، اقتصاد مقاومتی و فضای مجازی و خدمات رسانی در یک سال گذشته به مدت ۳ روز در آستانه مقدس امامزاده قاسم بابل برپا است.