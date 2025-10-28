فیلم کوتاه کات به کارگردانی عدنان طاهری و تولید خانه مستند، به فهرست منتخب جشنواره مصری-آمریکایی سینما و هنر (EAFF) راه یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جشنواره EAFF به عنوان رویدادی سالانه در نیویورک برگزار می‌شود و با هدف پیوند دادن هنر و فرهنگ مصری و آمریکایی، جایگاهی برای تبادل فرهنگی سینمایی فراهم می‌آورد.

فیلم کوتاه «کات» روایتگر زندگی پیرمردی به نام مدهور است که در شهر شادگان زندگی می‌کند، شهری که خشکسالی بسیاری از نخل‌های آن را از بین برده است.

مدهور با عشق و امید، هر روز با سه‌چرخه‌اش به نخل‌ها آب می‌رساند، او عاشق بازیگری است و در لحظه‌هایش با فضای فیلم‌ها همذات‌پنداری می‌کند.

مدهور در زمان آبیاری نخل‌ها موسیقی فیلم گوش می‌دهد، در آزمون‌های بازیگری شرکت می‌کند و در تخیلش به حضور بر پرده سینما می‌اندیشد.

از جمله عوامل این فیلم کوتاه می‌توان به سیدعدنان طاهری کارگردان، مجیدشهبازی و علی البونعیم تصویربرداری، میلاد فرهانیان تدوین و صداگذاری، جمیل عاشوری اصلاح رنگ و نور، هاشم عساکره مدیر تولید، علیرضا زارعی تهیه کننده، و حضور مزهور آلبوغبیش و سیدشاکر موسوی اشاره کرد.

فیلم کات پیش از این نیز در چند جشنواره معتبر بین‌المللی همچون جشنواره بین‌المللی فیلم پاریس Regards d'Iran Festival، جشنواره فیلم گلزن کیرشن آلمان Kobani International Film Festival، جشنواره فیلم لندن در انگلستان Portobello Film Festival و جشنواره کرالا هندوستان پذیرفته شده است.