با حضور رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، امروز خط تولید انبوه تانک «آلتای» در ترکیه افتتاح و اولین نمونه به نیروهای مسلح تحویل میشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ این تانک مجهز به سامانههای دفاع فعال، زره پیشرفته و کنترل آتش و خودرو است.
تولید مدل آلتای تی۲ با امکانات جدید در آینده ادامه خواهد داشت.
تانک آلتای به منظور تأمین تانک رزمی اصلی نیروهای مسلح ترکیه توسعه یافته است. از ویژگیهای این تانک میتوان به سامانه دفاع فعال، سامانه زرهی پیشرفته، سامانه کنترل دوباره آتش، سامانه کنترل دوباره خودرو اشاره کرد.