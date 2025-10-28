به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رحیم دل در حاشیه بازدید خبرنگاران از طرح‌های در دست اجرای شهرداری در سازمان پسماند و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری گفت: در حوزه پسماند، یکی از اقدامات شاخص ما پردازش پسماند‌های خانگی و تولید کود کمپوست از مواد بازیافتی است؛ اقدامی که به ما کمک کرده تا برای نخستین بار در سال جاری، هیچ‌گونه خرید کود از خارج نداشته باشیم و نیاز فضای سبز شهر از تولید داخلی تأمین شود.

وی با اشاره به دستاورد‌های حوزه سیما و منظر شهری افزود: در زمینه آبیاری فضای سبز، جداسازی شبکه آب فضای سبز از آب خام و استفاده از روش‌های نوین نظیر آبیاری زیرسطحی، قطره‌ای و بابل‌تشتکی از جمله پروژه‌های در دست اجراست. با اجرای بیش از ۶۰۰ کیلومتر شبکه جداسازی تاکنون توانسته‌ایم راندمان مصرف آب را به‌طور چشمگیری افزایش دهیم.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری یزد همچنین با اشاره به فعالیت‌های گلخانه و خزانه شهرداری یزد اظهار داشت: در مرکز خزانه شهرداری، امسال بیش از یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار گل فصلی تولید شده که این موضوع باعث خودکفایی کامل در تأمین گل‌های مورد نیاز شهر شده است.

رحیم دل افزود: تلاش ما بر این است که با پرورش گونه‌های مقاوم به کم‌آبی و سازگار با اقلیم یزد، الگویی نوین در مدیریت فضای سبز شهری ایجاد کنیم.