به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا گچ کوبان در خصوص اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اظهار کرد: اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در کشور نسبت به آنچه پیش‌بینی شده بود تفاوت دارد ولی همین اجرای نیم بند هم نسبت به قبل از اجرا شرایط رو کمی بهبود بخشیده است.

وی توضیح داد: در حال حاضر آخرین پرداختی تعرفه یا همان کارانه پرستاری، مربوط به فروردین ماه امسال است که با توجه به شرایط اقتصادی نامناسب و حقوق پایین همکاران، مشکلات معیشتی را دو چندان کرده است.

گچ کوبان در خصوص وضعیت روحی و فرسودگی شغلی پرستاران در شرایط سخت کاری گفت: با توجه به شرایط سخت کار و مواجه شغلی با مرگ و میر، درد و رنج هموطنان در شغل پرستاری باعث فرسودگی شدید روحی و جسمی می‌شود.

رییس هیات مدیره نظام پرستاری اهواز در خصوص مطالبات پرستاران خوزستان از مسئولان استانی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: با توجه به شرایط مساعد جوی و محیطی و برای نگهداشت نیروی انسانی و جذب نیروی جدید، شرایط خوزستان به صورت ویژه لحاظ شود که بتوانیم خدمات بهتری به هموطنان و هم استانی‌ها ارائه کنیم.

گچ کوبان به وضعیت امکانات رفاهی پرستاران مناطق کم برخوردار اشاره کرد و گفت: پرستاران نه تنها در مناطق کم برخوردار استان بلکه در خود مرکز استان و شهر‌های استان نیز، فاقد هر گونه امکانات رفاهی و مزایا هستند و حتی برای خدمات درمانی نیز در مراکز باید هزینه تقبل کنیم.

رییس هیات مدیره نظام پرستاری اهواز تصریح کرد: سازمان نظام پرستاری در این سال‌ها تمام تلاش خود رو برای رفع موانع خدمتی پرستاران انجام داده است و با وجود پیگیری‌ها در سطح استان و کشور، هنوز به نتیجه مد نظر و مطلوب دست نیافته‌ایم.

وی در خصوص اقدامات انجام شده دانشگاه برای رفع کمبود پرستار توضیح داد: ۲ سال گذشته به علت کمبود نیرو، سازمان اداری، استخدامی مستقیما وارد مراکز خوزستان شده و کمبود شدید نیرو را از نزدیک بررسی کرد.

گچ کوبان اضافه کرد:، اما چون کار در این استان نسبت به دیگر نقاط کشور مزیت خاصی ندارد و شرایط اقلیمی بدتر از بقیه کشور است با وجود تربیت پرستار در ۱۶ مرکز استان، نیرو برای جذب در خوزستان وجود ندارد.

رییس هیات مدیره نظام پرستاری اهواز با اشاره به اینکه به صورت اختصاصی برای نگهداشت نیروی در استان هیچ برنامه خاصی وجود ندارد گفت: می‌توان با کم کردن مالیات و در اختیار گذاشتن امکانات رفاهی بیشتر برای نگهداشت نیرو گام‌هایی رو برداشت؛ در حال حاضر علاوه بر مهاجرت به داخل کشور مهاجرت به کشور‌های عربی و ترک کار و رفتن به سمت شغل‌های دیگر نیز اضافه شده است.

وی ادامه داد: این شرایط در حال حاضر با ادغام بخش‌ها و عدم افتتاح بخش‌های جدید نمود کرده و ادامه همین روند ممکن است به تعطیلی مراکز در استان منجر شود.

درخواست به روز شدن پرداخت کارانه‌ها

گچ کوبان در خصوص آخرین مطالبات و تجمع پرستاران در روز‌های اخیر گفت: از اول مهر قرار بود کارانه اردیبهشت و ۲۰ میلیون ریال نیز برای شروع مدارس به عنوان رفاهی پرداخت شود که به دلیل محقق نشدن وعده‌های بیمه تامین اجتماعی و سلامت و عدم پرداخت وجوهات و معوقات دانشگاه این موضوع محقق نشد.

رییس هیات مدیره نظام پرستاری اهواز بیان کرد: ۲ جلسه نیز در استانداری با حضور روسای بیمه و برخی از مسئولان ذیربط برگزار شد که با وجود همه قول‌ها برای پرداخت متاسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است در نتیجه صبر همکاران به سر آمده و جلوی استانداری تجمع کردند.

وی تاکید کرد: تا کنون نتیجه‌ای حاصل نشده و برای روز پرستار قول‌هایی داده شده است.