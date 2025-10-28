به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دبیر سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی همدان گفت: در این دوره از جشنواره، ۲۲ اثر نمایشی از شهرستان‌های مختلف استان همدان شرکت کردند که پس از ارزیابی هیأت داوران، ۸ نمایش به بخش نهایی راه یافتند.

سعید پورشعبانی افزود: نمایش «شاید بخشیدی» نویسنده: بهاره جلیلیان، کارگردان: منیژه احمدی از همدان، نمایش «حراجی ماه مارس» نویسنده و کارگردان: مجتبی تهامی از رزن، نمایش «فیروز کوانتومی» نویسنده و کارگردان: امین مظفری از همدان، نمایش «نوشابه مشکی» نویسنده و کارگردان: سعید حسین‌پور از ملایر، نمایش «یک اثر هنری شاخص» نویسنده و کارگردان: مهدی شادمانی روشن از همدان، نمایش «سوت پایان» نویسنده و کارگردان: فریماه فرهمند از نهاوند، نمایش «آمدند، کشتند، بردند و رفتند» نویسنده و کارگردان: اتابک مهراد از نهاوند، نمایش «دلقک ناتمام» نویسنده: حسین حبیبی، کارگردان: امیر محمد نباتی از رزن به بخش نهایی راه یافتند.

او تصریح کرد : در پایان جشنواره، دو اثر برگزیده برای شرکت در جشنواره تئاتر فجر کشور معرفی خواهند شد.

دبیر سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی همدان همچنین از برگزاری نشست‌های تخصصی در حاشیه این جشنواره خبر داد و تصریح کرد: این نشست‌ها با هدف ارتقای سطح علمی و هنری گروه‌های نمایشی برگزار می‌شود.