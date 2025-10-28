به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این مراسم رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: امسال تبریک ما به شما دوچندان است، چرا که با وجود همه سختی‌ها و پس از یک جنگ بسیار نابرابر و ناجوانمردانه و استرس‌های دوران کنکور توانستید از این سد عبور کرده و به دانشگاه راه پیدا کنید و وارد مسیر تازه‌ای از رشد علمی و فردی شوید.

علی تسنیمی افزود: دانشگاه حکیم سبزواری با بیش از ۳۸ سال سابقه، اکنون بزرگ‌ترین دانشگاه غرب خراسان رضوی است، این دانشگاه با داشتن بیش از هشت‌هزار دانشجو که حدود ۱۶۰۰ نفر از این تعداد شما دانشجویان عزیز جدیدالورود تشکیل می‌دهید، جایگاه مهمی در عرصه آموزش عالی کشور دارد.

وی ادامه داد: دانشگاه ما دانشگاهی جامع است و دارای یازده دانشکده در حوزه‌های مختلف از علوم انسانی و اسلامی تا فنی‌ مهندسی، علوم پایه و پزشکی هسته‌ای می‌باشد که فرصت‌های گسترده‌ای برای تحصیل و پژوهش فراهم کرده است.

تسنیمی گفت: دوره کارشناسی پایه‌ترین دوره تحصیل دانشگاهی است و پایه علمی شما در این دوره رقم می‌خورد و باید به خوبی از این فرصت استفاده کنید تا ادامه مسیر علمی‌تان را با موفقیت طی کنید. حضور شما در دانشگاه تنها به کلاس‌های درس محدود نمی‌شود، بلکه فعالیت شما در انجمن‌های علمی، کانون‌های فرهنگی و هنری و تشکل‌های دانشجویی بستر مناسبی برای رشد فکری و اجتماعی شما عزیزان فراهم می‌کنند و بسیاری از دانش‌آموختگان موفق امروز از دل همین فعالیت‌ها برخاسته‌اند.

وی افزود: بیش از ۳۰۰ عضو هیئت علمی در دانشگاه حکیم سبزواری فعالیت دارند که بسیاری از آنان دارای مرتبه استادتمام یا دانشیار هستند. حضور پژوهشگران این دانشگاه در جمع دانشمندان برتر جهان، نشان از جایگاه علمی رفیع آن دارد و نقش مؤثری در ارتقای علمی دانشجویان ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: وجود مراکز پژوهشی، پردیس علم و فناوری، مرکز رشد و مرکز کارآفرینی، همچنین کتابخانه مجهز و سالن‌های مطالعه پیشرفته، فرصت‌های ارزشمندی برای دانشجویان فراهم کرده است افزون بر این، با وجود برخی محدودیت‌ها، تمام تلاش خود را برای رفع دغدغه‌های رفاهی دانشجویان از جمله خوابگاه و تغذیه به کار گرفته‌ایم.