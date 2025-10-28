به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی بحرالعلوم، دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن، در مراسم رونمایی و آغاز فعالیت رویداد‌های ملی حفظ قرآن کشور که امروز ششم آبان در سالن غدیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، با قدردانی از همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فراهم‌کردن مقدمات این نشست و طراحی سه رویداد ملی حفظ قرآن افزود: از همه فعالان قرآنی که در طراحی و اجرای این برنامه‌ها سهم داشته‌اند صمیمانه تشکر می‌کنم.

*دو رویکرد اصلی در ستاد راهبری حفظ قرآن

آقای بحرالعلوم با اشاره به آغاز فعالیت ستاد راهبری حفظ قرآن کریم در دوره جدید ادامه داد: ستاد جدید با دو رویکرد محوری فعالیت خود را پیگیری می‌کند.

نخست، تقویت انگیزه‌های واقعی و اصیل برای حفظ قرآن در کشور است، یعنی تمرکز بر افرادی که با نیت خالص و در مسیر حقیقی حفظ قرآن گام برمی‌دارند؛ از مؤسسات و جلسات فعال گرفته تا مربیان و حافظان که عملاً میدان‌دار نهضت حفظ هستند.

وی افزود: رویکرد دوم تقویت فعالیت‌های قرارگاهی و میدانی است. ما نمی‌خواهیم ستاد صرفاً نهادی اداری برای تشکیل جلسات باشد، بلکه در میدان واقعی حفظ قرآن حضور فعال داشته باشد تا فاصله میان صف و ستاد کوتاه شود؛ همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب نیز چنین انتظاری از شورای عالی انقلاب فرهنگی دارند.

*همگرایی میان طرح‌های ملی حفظ قرآن

دبیر ستاد راهبری حفظ قرآن به ضرورت هم‌افزایی میان طرح‌های ملی قرآن اشاره کرد و گفت: یکی از محور‌های جدی ما در ستاد، همگرایی و هماهنگی میان طرح‌های ملی است. طرح‌هایی نظیر «زندگی با آیه‌ها» در سال‌های گذشته به‌عنوان نهضت ملی در کشور آغاز شده است که علاوه بر حفظ آیات منتخب قرآن، بر گفتمان‌سازی قرآنی در جامعه تأکید دارد.

آقای بحرالعلوم افزود: در این طرح، بسیاری از افراد بخشی از آیات موضوعی قرآن را حفظ می‌کنند و هم‌زمان با مفاهیم آن آشنا می‌شوند. در ستاد راهبری در حال بررسی راه‌هایی هستیم تا از ظرفیت‌های این طرح و دیگر برنامه‌های مشابه در مسیر توسعه نهضت حفظ کل قرآن استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در این زمینه با سازمان دارالقرآن الکریم جلسات متعددی داشتیم و در سطح کلی به توافق رسیده‌ایم. جزئیات نیز در دست طراحی است تا بتوانیم مسیر همدلی و همکاری مؤثرتری میان فعالان قرآنی کشور ایجاد کنیم.

*طرح جامع ملی حفظ قرآن تدوین می‌شود

دبیر ستاد راهبری حفظ قرآن تصریح کرد: پس از گذشت بیش از چهارده سال از مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ، اکنون گروهی از کارشناسان برای هدفمندتر کردن مسیر آینده، در حال تدوین طرح جامع ملی حفظ قرآن کریم هستند.

بحرالعلوم با اشاره به رشد اقبال نوجوانان به حفظ قرآن گفت: در آزمون تخصصی امسال، از میان ۱۲ هزار و ۳۰۰ شرکت‌کننده، بیش از سه هزار و ۱۰۰ نفر، یعنی حدود ۲۵ درصد آنها، دانش‌آموز بودند. این آمار نشان‌دهنده رشد قابل توجه گرایش نوجوانان به حفظ قرآن است؛ هر چند هنوز تا تحقق نهضت ملی فاصله داریم.

وی از استادان و فعالان قرآنی حاضر در جلسه دعوت کرد تا پس از تدوین نسخه اولیه طرح جامع، با ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود در تکمیل این سند ملی مشارکت کنند.

*رونمایی از سه طرح ملی حفظ قرآن

دبیر ستاد راهبری حفظ قرآن کریم با اشاره به آغاز رسمی سه طرح ملی در حوزه حفظ قرآن گفت: ما در ستاد بنا نداریم مستقیماً مجری طرح‌ها باشیم، بلکه سیاست ما حمایت، هدایت و نظارت است. نخستین طرح، طرح تشویق است که قرارگاه مردمی ستاد راهبری حفظ آن را طراحی و اجرا می‌کند. این طرح سه ضلع اصلی فرآیند تربیت حافظان را شامل می‌شود: مراکز و دارالقرآن‌ها، مربیان و حافظان قرآن. در این طرح تلاش شده است هر سه ضلع مورد حمایت و تشویق قرار گیرند.

آقای بحرالعلوم افزود: امروز بخش مربیان این طرح رسماً آغاز به کار خواهد کرد و اجرای آن بر عهده سیدمحمود چاوشی، مدیر مؤسسه کشوری مهد قرآن است.

وی گفت: طرح دوم، «حافظ‌شو» است که مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد کرده و هدف آن، ترویج ملی حفظ قرآن از طریق ایجاد بستر‌های متنوع و جذاب برای عموم مردم است. طرح سوم نیز جشنواره «شهید سلامی» است.

*ایجاد ساختار‌های پشتیبان در ستاد حفظ

دبیر ستاد راهبری حفظ قرآن با اشاره به ساختار جدید این ستاد گفت: در ستاد سه کارگروه تخصصی تعریف شده است؛ کارگروه طرح و برنامه برای تدوین برنامه‌ها، کارگروه نظارت برای ارزیابی اجرای طرح‌ها و کارگروه پشتیبانی برای هماهنگی و پیگیری امور اجرایی. هدف ما این است که فعالیت‌ها از سطح مصوبه به مرحله اجرا برسد و آثار ملموس آن در جامعه دیده شود.

آقای بحرالعلوم افزود: از همه دعوت می‌کنم در این مسیر همراه ما باشند تا نهضت ملی حفظ قرآن با انسجام، جدیت و حضور مردمی گسترش یابد و به برکت نام حضرت زینب (س) و دعای خیر قرآن‌دوستان، آینده روشنی در انتظار این حرکت قرآنی خواهد بود.