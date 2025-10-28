پخش زنده
کاروان متولیان و دستاندرکاران برگزاری چهلوهشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن کریم عصر امروز در پی تأخیر چندساعته پرواز سنندج به تهران، با استفاده از فرصت پیشآمده، محفل انس با قرآن را در سالن انتظار فرودگاه سنندج برپا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، این محفل معنوی با پیشنهاد حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و با حضور قاریان، حافظان، داوران و خادمان قرآنی برگزار شد و بار دیگر نوای دلنشین تلاوت قرآن کریم در فضای شهر سنندج طنینانداز شد.
چهلوهشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن کریم که از ۲۶ مهرماه در کردستان آغاز شده بود، شامگاه گذشته با استقبال بینظیر مردم قرآندوست استان کردستان و با معرفی برترینها به کار خود پایان داد.