پخش زنده
امروز: -
مدیرکل صدا و سیمای استان یزد: تعامل با اندیشکدهها راهکاری مؤثر برای حل مسائل و پیشرفت استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست اعضای اندیشکده صفا (صنعت، فناوری، اقتصاد) با مدیرکل و معاونان صدا و سیمای استان یزد امروز برگزار شد.
مدیرکل صدا و سیمای استان یزد در این نشست با اشاره به جایگاه مهم تفکر و گفتوگو در مسیر توسعه کشور گفت: یکی از مسائل اساسی ما در مسیر پیشرفت کشور، استفاده از تمام ظرفیتها و همه گروههاست.
احسان کریمی افزود: در این میان، اندیشکدهها نقش بسیار مهمی دارند، چرا که میتوانند اندیشه و تحلیل را به جامعه منتقل کرده، مشکلات را شناسایی و برای آنها راهحل ارائه کنند.
وی تعامل رسانه و اندیشکدهها را عاملی مؤثر در حل چالشهای اجتماعی و مدیریتی دانست و تصریح کرد: ما میتوانیم با تعامل سازنده با اندیشکدهها، بسیاری از مسائل و مشکلات را احصا و برای بهبود وضعیت استان و کشور راهکار پیدا کنیم. این همکاری زمینهساز تصمیمسازی دقیقتر و پیشرفت پایدار خواهد بود.
مدیرکل صدا و سیمای استان یزد در ادامه از برنامه جدید رسانه ملی برای تقویت این ارتباط خبر داد و گفت: در این جلسه، همفکری خوبی با حضور گروههای مختلف بهویژه نسل جوان انجام شد. یکی از برنامههای مهمی که در دستور کار داریم، راهاندازی یک برنامه مستقل رادیویی هفتگی است که به گفتوگوی کارشناسی میان اندیشکدهها و رسانه اختصاص دارد تا مسائل و مشکلات استان از زاویه نگاه علمی و تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد.
کریمی با تأکید بر نقش رسانه ملی در تبدیل گفتوگوهای نخبگانی به گفتمان عمومی اظهار امیدواری کرد که این همکاریها بتواند مسیر حل مسائل استان و رشد و پیشرفت یزد را شتاب بخشد.
رئیس هیئتمدیره اندیشکده صفا هم در این نشست از تعامل مثبت و فضای گفتوگویی که رسانه ملی برای طرح نقدها و ایدههای سازنده فراهم کرده است، قدردانی و بر اهمیت بها دادن به نسل جوان و پرورش جانشینان آینده تأکید کرد.
فنایی گفت: نشست امروز نشان داد که رسانهها علاقهمند به ایجاد فضاهای گفتوگو هستند تا افراد بتوانند نقدها و راهحلهای خود را مطرح کنند. ترکیب حاضر نیز بسیار متنوع و سازنده بود؛ از جوانان گرفته تا نخبگان صنعتی و حتی مدیرانی که پیشتر در اداره استان نقش داشتند.
وی با تأکید بر نقش پررنگ نسل جوان در مسیر تحول، افزود: یکی از اتفاقات خوب امروز، حضور نسل تازهای از نیروهای جوان در مدیریت اندیشکده است.