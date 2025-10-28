به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران در نشست امروز شورا مورد دستاورد‌های سفر به چین توضیحاتی ارائه داد.

میثم مظفر اظهار داشت: در هفته گذشته کاروانی از مدیریت شهری به چین اعزام شد و در اجلاس بین المللی UCLG شرکت کرد. شهردار تهران نیز در اجلاس سخنرانی داشت.

وی افزود: برنامه سفر بسیار فشرده بود و از هفت شهر بازدید به عمل آمد. شهردار تهران و معاون حمل و نقل و ترافیک انگیزه زیادی همچون روز‌های آغازین خدمت داشت و به دنبال استفاده از فرصت‌ها به نفع مردم تهران بود.

مظفر بااشاره به قراردادهای ایران و چین درخصوص خرید واگن مترو و ناوگان حمل و نقل گفت: تأمین مالی ۸۵ درصدی را طرف چینی قرارداد برعهده داشته و ۱۵ درصد مبلغ پیش پرداخت از سوی ایران پرداخت شده است.