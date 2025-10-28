به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: تخمه آفتابگردان از ۳۰ هکتار مزارع این شهرستان در حال برداشت است و پیش بینی می‌شود بیش از ۶۰ تن محصول برداشت و به صورت خام به سایر استان‌ها صادر می‌شود.

مویدی با بیان اینکه برداشت این محصول نسبت به پارسال ۲ برابر افزایش داشته است افزود: برداشت تخمه آفتابگردان تا پایان آبان ماه ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا با بیان اینکه کشت این دانه آجیلی در بیضا زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۷۰ نفر را فراهم کرده است گفت: کاشت و برداشت آفتابگردان در این شهرستان به صورت مکانیزه به روش آبیاری نوار تیپ انجام می‌شود.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.